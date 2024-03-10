Будущий конкурент Tesla Model Y и Ford Mustang Mach-E: стали известны характеристики и стоимость автомобиля Rivian R2 2026

Autoblog: автомобиль Rivian R2 2026 навяжет конкуренцию Tesla Model Y

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Автомобиль Rivian R2, который выйдет в 2026 году, представляет собой новый двухрядный пятиместный внедорожник, который расширяет линейку Rivian до трех моделей.

Фото: Rivian

Стоимость базовой версии оценивается примерно в 45 000 долларов (4 млн рублей), что делает его конкурентом для Tesla Model Y и Ford Mustang Mach-E. Внешне он сохраняет внедорожный стиль с массивной световой полосой, вертикальными фарами и внедорожными элементами.

Интерьер R2 предлагает современные технологии с несколькими экранами, новым рулевым колесом и увеличенным числом ящиков для перчаток. Модель обещает высокий уровень автопилота и удобство при складывании сидений для увеличения грузового пространства, сообщает Autoblog.

Три различных варианта трансмиссии представлены для выбора: одномоторный RWD, двухмоторный AWD и трехмоторный AWD. Больший аккумуляторный блок обещает запас хода более 300 миль и зарядку от 10% до 80% за менее чем 30 минут.

R2 построен на новой платформе и использует новую технологию аккумуляторных батарей. Ожидается, что модель будет доступна для заказа уже сейчас с возвращаемым депозитом в размере 100 долларов, а поставки запланированы на первую половину 2026 года.