Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Boeing 777 вернулся в аэропорт после потери колеса
AGU: корабли не только притягивают, но и инициируют образование молний
Сорт баклажанов "Алексеевский"
Как себя ведет разъяренная кошка
LEGO анонсировала новый набор, посвящённый Марио
CarsDirect: Kia предлагает скидки для покупателей на новый внедорожник EV9
Сциадопитис — красивейшая зонтичная сосна для оформления участка
Nature: на Украине обнаружено доказательство существования Homo erectus в северных широтах
Зачем кошки мнут нас лапами
Будущий конкурент Tesla Model Y и Ford Mustang Mach-E: стали известны характеристики и стоимость автомобиля Rivian R2 2026

Autoblog: автомобиль Rivian R2 2026 навяжет конкуренцию Tesla Model Y

1:21
Авто

Автомобиль Rivian R2, который выйдет в 2026 году, представляет собой новый двухрядный пятиместный внедорожник, который расширяет линейку Rivian до трех моделей.

Autoblog: автомобиль Rivian R2 2026 навяжет конкуренцию Tesla Model Y
Фото: Rivian

Стоимость базовой версии оценивается примерно в 45 000 долларов (4 млн рублей), что делает его конкурентом для Tesla Model Y и Ford Mustang Mach-E. Внешне он сохраняет внедорожный стиль с массивной световой полосой, вертикальными фарами и внедорожными элементами.

Интерьер R2 предлагает современные технологии с несколькими экранами, новым рулевым колесом и увеличенным числом ящиков для перчаток. Модель обещает высокий уровень автопилота и удобство при складывании сидений для увеличения грузового пространства, сообщает Autoblog.

Три различных варианта трансмиссии представлены для выбора: одномоторный RWD, двухмоторный AWD и трехмоторный AWD. Больший аккумуляторный блок обещает запас хода более 300 миль и зарядку от 10% до 80% за менее чем 30 минут.

R2 построен на новой платформе и использует новую технологию аккумуляторных батарей. Ожидается, что модель будет доступна для заказа уже сейчас с возвращаемым депозитом в размере 100 долларов, а поставки запланированы на первую половину 2026 года.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Мама постаралась": Орбакайте выгнали с концерта в Кремле после заявлений Пугачевой

Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.

Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов
Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
ВКС РФ начали применять в спецоперации авиабомбы с модулем УМПБ Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян вернулся к бывшей избраннице
Фиалки дома могут не радовать своим цветением. Даём некоторые рекомендации, чтобы этого избежать
"Киркоров в колготках лучше выглядит": Александр Серов в неудачных штанах продемонстрировал свои причиндалы
"Киркоров в колготках лучше выглядит": Александр Серов в неудачных штанах продемонстрировал свои причиндалы
Последние материалы
Как себя ведет разъяренная кошка
LEGO анонсировала новый набор, посвящённый Марио
CarsDirect: Kia предлагает скидки для покупателей на новый внедорожник EV9
Сциадопитис — красивейшая зонтичная сосна для оформления участка
Nature: на Украине обнаружено доказательство существования Homo erectus в северных широтах
Зачем кошки мнут нас лапами
Как правильно вести себя российским туристам в строгий месяц Рамадан: советы местных жителей
Топ-5 интересных фильмов и сериалов о женщинах-врачах
Россия и Азербайджан достигли соглашения о принятии мер для увеличения потока туристов между странами
Во Франции мужчина обнаружил останки динозавра во время прогулки с собакой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников