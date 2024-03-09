У вас есть право на парковку: новые правила на распитие алкоголя в автомобиле

Новый подход: парковка с пьяным водителем — не преступление

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

До недавнего времени нахождение пьяного человека за рулем припаркованного автомобиля считалось таким же преступлением, как и управление им во время движения. Однако, Верховный суд принял новое решение, утверждая, что сначала необходимо доказать факт нарушения и определить виновное лицо, управляющее движущимся транспортным средством.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Портал njcar. ru сообщает, что в случае обращения инспектора ДПС к припаркованному авто, владелец машины должен предъявить документы и объяснить, что двигатель не был заведен и никто не планировал двигаться. Если полицейский требует медицинское освидетельствование, он должен составить протокол, в котором необходимо указать, что владелец машины не согласен с нарушением и двигатель не был заведен.

ГИБДД подчеркивает, что хотя нет прямого наказания за употребление алкоголя в припаркованном автомобиле, но нарушение правил о распитии спиртных напитков в общественных местах может привести к штрафу до 1500 рублей.