Когда "переобуваться" автомобилям: автоэксперт обозначил метеоролическую весну для автолюбителей

Согласно пояснениям технического директоро международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексею Рузанову, оптимальное время для замены зимней резины на летнюю наступает при температуре воздуха выше +5°C, даже в ночное время. Эта погода обычно устанавливается на юге России в марте и в большинстве остальных регионов — в мае. Рузанов рекомендует не торопиться с переходом на летние шины, поскольку это может увеличить риск попадания в ДТП.
По мнению эксперта, летние шины изготавливаются из более жёсткой резиновой смеси, которая становится хрупкой при низких температурах и теряет свои характеристики. Он отмечает, что самый опасный период на дорогах — это не только гололёд, но и таяние льда, когда влага на поверхности дороги начинает размывать лед.
Рузанов советует не торопиться с заменой резины, особенно в средней полосе России, где сезон "переобувки" обычно наступает в середине апреля-конце мая.
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