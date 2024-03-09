Когда "переобуваться" автомобилям: автоэксперт обозначил метеоролическую весну для автолюбителей

Автоэксперт Рузанов: спешить с переходом на летнюю резину не стоит

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Согласно пояснениям технического директоро международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексею Рузанову, оптимальное время для замены зимней резины на летнюю наступает при температуре воздуха выше +5°C, даже в ночное время. Эта погода обычно устанавливается на юге России в марте и в большинстве остальных регионов — в мае. Рузанов рекомендует не торопиться с переходом на летние шины, поскольку это может увеличить риск попадания в ДТП.

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По мнению эксперта, летние шины изготавливаются из более жёсткой резиновой смеси, которая становится хрупкой при низких температурах и теряет свои характеристики. Он отмечает, что самый опасный период на дорогах — это не только гололёд, но и таяние льда, когда влага на поверхности дороги начинает размывать лед.

Рузанов советует не торопиться с заменой резины, особенно в средней полосе России, где сезон "переобувки" обычно наступает в середине апреля-конце мая.