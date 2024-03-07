Бензин на максимуме: секреты экономичного вождения, которые вы должны знать

В условиях постоянного роста цен на бензин и дизельное топливо, автовладельцам приходится искать способы экономии.
Помимо режима вождения, включающего плавный старт и торможение, выбор маршрута и особенности поведения в пробках, также важно учитывать тип трансмиссии автомобиля.
МКПП позволяет тормозить двигателем, а на АКПП можно использовать пониженную передачу или нейтраль. Эти способы торможения помогает сэкономить на бензине. Однако, важно также следить за состоянием автомобиля и своевременно проводить техническое обслуживание.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.