Одним из ключевых аспектов при выборе электромобиля является его скорость зарядки на общественных зарядных станциях. Последние исследования показывают, что скорость зарядки зависит от нескольких факторов, включая максимальную мощность зарядки (в кВт), емкость батареи и эффективность использования энергии.
Для облегчения выбора автомобиля на рынке представлен список электромобилей с высокой скоростью зарядки, отсортированный по максимальной мощности зарядки.
Некоторые из представленных моделей включают GMC Hummer EV Pickup (350 кВт), Lotus Eletre (350 кВт), Porsche Taycan (320 кВт) и другие. Однако следует учитывать, что реальная скорость зарядки может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как состояние батареи, температура и вес автомобиля.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.