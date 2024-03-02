Узнайте, как выбрать электромобиль с самым быстрым зарядом. Топ-лист электромобилей с высокой скоростью зарядки

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GMC Hummer EV Pickup признан самым быстрозаряжаемым автомобилем в 2024 году

0:54
Авто

Одним из ключевых аспектов при выборе электромобиля является его скорость зарядки на общественных зарядных станциях. Последние исследования показывают, что скорость зарядки зависит от нескольких факторов, включая максимальную мощность зарядки (в кВт), емкость батареи и эффективность использования энергии.

GMC Hummer EV Pickup признан самым быстрозаряжаемым автомобилем в 2024 году
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Для облегчения выбора автомобиля на рынке представлен список электромобилей с высокой скоростью зарядки, отсортированный по максимальной мощности зарядки.

Некоторые из представленных моделей включают GMC Hummer EV Pickup (350 кВт), Lotus Eletre (350 кВт), Porsche Taycan (320 кВт) и другие. Однако следует учитывать, что реальная скорость зарядки может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как состояние батареи, температура и вес автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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