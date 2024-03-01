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Эксперты назвали 5 проблем, когда продажа авто — лучшее решение

5 серьезных неисправностей, при которых лучше продать автомобиль, чем ремонтировать

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Авто

Опытные автомобилисты знают, что некоторые неисправности делают ремонт транспортного средства невыгодным, и вместо этого предпочитают продать машину.

5 серьезных неисправностей, при которых лучше продать автомобиль, чем ремонтировать
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперты выделяют нарушение кузовной геометрии, проблемы с мотором, сквозную коррозию, неисправности трансмиссии и утопление как основные причины, при которых продажа автомобиля становится более разумным решением.

Восстановление или замена таких элементов обходится дорого и может превышать стоимость самого автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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