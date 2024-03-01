Эксперты назвали 5 проблем, когда продажа авто — лучшее решение

Опытные автомобилисты знают, что некоторые неисправности делают ремонт транспортного средства невыгодным, и вместо этого предпочитают продать машину.
Эксперты выделяют нарушение кузовной геометрии, проблемы с мотором, сквозную коррозию, неисправности трансмиссии и утопление как основные причины, при которых продажа автомобиля становится более разумным решением.
Восстановление или замена таких элементов обходится дорого и может превышать стоимость самого автомобиля.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.