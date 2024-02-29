Смертельная ошибка каждого водителя: что происходит с вашим автомобилем после коротких поездок?

Руководитель сетевого автосервиса предупреждает о том, что частые короткие поездки могут серьезно повредить ваш автомобиль. Прогрев двигателя во время коротких поездок приводит к образованию конденсата и нагара, что ухудшает свойства масла и может привести к неполадкам в работе ДВС.
Эксперт рекомендует увеличить частоту замены масла или регулярно совершать более длительные поездки на высокоскоростных трассах. Он также подчеркивает, что короткие поездки могут негативно влиять на зарядку аккумулятора и работу каталитического нейтрализатора, что требует дополнительного внимания водителя.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.