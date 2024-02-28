McLaren Artura Spider: смелый кабриолет с экстравагантными новшествами

McLaren выпустила кабриолетную версию своей модели Artura, обновленной и дополненной новыми техническими характеристиками.
Artura Spider получил увеличенную мощность двигателя до 596 л. с. и дополнительные улучшения производительности, включая более быструю коробку передач и увеличенную скорость переключения передач. Новая функция под названием Spinning Wheel Pull-Away позволяет водителю создавать облака дыма при старте с места.
Другие обновления включают новую крышу, улучшенную электронику и дополнительное оборудование. Artura Spider доступен для заказа по цене от $273,800, с началом поставок позже в этом году.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.