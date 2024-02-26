Автоподставы: удивительные схемы мошенников на дорогах и как им противостоять

Адвокат рассказал, что делать при автоподставах

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Адвокат Александр Щербинин деликатно разъясняет, что участились случаи автоподстав, и водителям необходимо быть бдительными. Преступники становятся все изощреннее, однако страховые компании и правоохранительные органы начинают бороться с ними

Фото: Wikipedia by Shuets Udono is licensed under CC BY-SA 2.0

Описываются несколько схем, использованных мошенниками, и даются советы, как действовать в случае подозрения на автоподставу. Это включает в себя запись разговоров, фото- и видеосъемку места происшествия, сбор свидетельских показаний и запрос видеозаписей с камер наблюдения. Об этом сообщает сайт aif.ru.

При подозрении на мошенничество необходимо обращаться в полицию и дожидаться их прибытия на место происшествия.