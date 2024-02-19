Убийцы двигателя: опасные инновации в автомобилях, которые могут сократить срок службы мотора

Инновационные системы в автомобилях могут убивать двигатель: каких опций стоит остерегаться

0:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые современные системы в автомобилях, разработанные для улучшения экологичности и экономии топлива, могут негативно влиять на силовой агрегат. Эксперты указывают на проблемы, вызываемые системами впрыска топлива, "старт-стоп", каталитическим нейтрализатором и турбонаддувом.

Фото: openverse by MotorVerso is licensed under CC BY 2.0

Неправильная настройка системы впрыска может привести к забиванию форсунок и детонации, система "старт-стоп" увеличивает износ деталей при повторных пусках, каталитический нейтрализатор быстро выходит из строя из-за низкого качества топлива, а турбонаддув увеличивает нагрузку на детали ДВС и сокращает срок службы турбины.