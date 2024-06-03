"Раки" и "Львы" попали в первую пятёрку знаков зодиака, которые чаще всего берут микрозаймы

Люди со знаком зодиака "Телец" берут самые низкие микрозаймы

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Люди, родившиеся под знаком зодиака "Телец", предпочитают оформлять самые скромные микрозаймы в Российской Федерации.

Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Эту информацию приводит РИА Новости, ссылаясь на данные микрофинансовой компании "МигКредит".

По результатам анализа 690 тысяч займов на общую сумму более восьми миллиардов рублей, стало известно, что "Тельцы" в среднем оформляют займы на сумму 11 884 рубля.

Компания отмечает, что средняя сумма микрозаймов, выданных россиянам, распределена достаточно равномерно между всеми знаками зодиака. Наибольшие суммы займов берут представители знаков "Близнецы" и "Стрельцы", соответственно в среднем 12 243 и 12 162 рубля. На третьем месте в рейтинге находятся "Львы", которые оформляют микрозаймы в среднем на 12 140 рублей.

В первую пятерку знаков зодиака, которые чаще всего обращаются за микрозаймами входят "Раки" и "Львы". За ними следуют "Овны", "Козероги" и "Девы".