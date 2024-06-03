"Раки" и "Львы" попали в первую пятёрку знаков зодиака, которые чаще всего берут микрозаймы

Люди, родившиеся под знаком зодиака "Телец", предпочитают оформлять самые скромные микрозаймы в Российской Федерации.
Эту информацию приводит РИА Новости, ссылаясь на данные микрофинансовой компании "МигКредит".
По результатам анализа 690 тысяч займов на общую сумму более восьми миллиардов рублей, стало известно, что "Тельцы" в среднем оформляют займы на сумму 11 884 рубля.
Компания отмечает, что средняя сумма микрозаймов, выданных россиянам, распределена достаточно равномерно между всеми знаками зодиака. Наибольшие суммы займов берут представители знаков "Близнецы" и "Стрельцы", соответственно в среднем 12 243 и 12 162 рубля. На третьем месте в рейтинге находятся "Львы", которые оформляют микрозаймы в среднем на 12 140 рублей.
В первую пятерку знаков зодиака, которые чаще всего обращаются за микрозаймами входят "Раки" и "Львы". За ними следуют "Овны", "Козероги" и "Девы".
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