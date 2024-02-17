Рано или поздно каждый владелец автомобиля сталкивается с необходимостью отправить свое транспортное средство на ремонт. Обычно, если работу выполняют профессионалы, то после завершения ремонта владелец получает свой исправленный автомобиль обратно. Однако, иногда после длительного пребывания машины в автосервисе возникают проблемы.
Эксперты советуют каждый раз внимательно проверять автомобиль снизу после ремонта. Причина в том, что может оказаться, что в выхлопной системе отсутствует каталитический нейтрализатор из-за его высокой стоимости и широкого спроса на эту запчасть. По сообщениям зарубежных СМИ, некоторые нечестные работники автосервисов могут удалить катализатор.
Если владелец замечает признаки вмешательства в выхлопную систему во время проверки, ему следует обратиться к сотрудникам автосервиса и выяснить, что произошло. Это особенно важно, если ремонт выхлопной системы не был частью оригинальной задачи.
Еще один важный момент: проверку следует проводить именно на территории автосервиса, а не в собственном гараже. В противном случае будет трудно доказать факт пропажи важной детали.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.