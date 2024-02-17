Как избежать мошенничества: секреты проверки вашего авто после ремонта

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Зачем осматривать автомобиль снизу после автосервиса: рекомендация экспертов

1:10
Авто

Рано или поздно каждый владелец автомобиля сталкивается с необходимостью отправить свое транспортное средство на ремонт. Обычно, если работу выполняют профессионалы, то после завершения ремонта владелец получает свой исправленный автомобиль обратно. Однако, иногда после длительного пребывания машины в автосервисе возникают проблемы.

Зачем осматривать автомобиль снизу после автосервиса: рекомендация экспертов
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Эксперты советуют каждый раз внимательно проверять автомобиль снизу после ремонта. Причина в том, что может оказаться, что в выхлопной системе отсутствует каталитический нейтрализатор из-за его высокой стоимости и широкого спроса на эту запчасть. По сообщениям зарубежных СМИ, некоторые нечестные работники автосервисов могут удалить катализатор.

Если владелец замечает признаки вмешательства в выхлопную систему во время проверки, ему следует обратиться к сотрудникам автосервиса и выяснить, что произошло. Это особенно важно, если ремонт выхлопной системы не был частью оригинальной задачи.

Еще один важный момент: проверку следует проводить именно на территории автосервиса, а не в собственном гараже. В противном случае будет трудно доказать факт пропажи важной детали.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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