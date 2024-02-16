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Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака

1:15
Авто

Некоторые водители ошибочно полагают, что лучше заправлять автомобиль до полного бака. Хотя этот метод позволяет реже посещать АЗС, частая заправка полного бака может нарушить работу ходовой части автомобиля.

Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Излишек топлива вытекает через дренажные трубы, при этом водитель даже не замечает этого, так как деталь скрыта от его взгляда. Чтобы сохранить работоспособность всех компонентов автомобиля, необходимо придерживаться двух важных правил заправки.

Первое правило заключается в том, чтобы заправляться, когда топливо приближается к минимуму, сообщил эксперт Максим Рязанов в интервью агентству "Прайм".

На необходимость посещения АЗС указывает бортовой компьютер или индикатор уровня топлива.

Второй важный аспект заключается в использовании определённого вида бензина или дизеля. В бак следует заливать только тот вид топлива, который рекомендован производителем машины.

Третья рекомендация состоит в том, чтобы не заправляться до самого верха бака. В противном случае бензин может выливаться и нарушать работу различных систем автомобиля.

Эксперт также советует пополнять запасы топлива перед началом долгих поездок и использовать только официальные автозаправки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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