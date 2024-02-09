Секрет автомобильных ручек на потолке: откройте, что скрывается за ними и кому они на самом деле нужны

Зачем устанавливаются ручки на потолке автомобилей?

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Специалисты из "Российской газеты" просвещают общественность о том, для чего в салоне многих легковых автомобилей устанавливаются ручки на потолке.

Фото: Wikipedia by Jaguar MENA is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Оказывается, они предназначены в первую очередь для обеспечения удобства посадки и высадки автомобилистов с ограниченными возможностями, таких как инвалиды, пожилые люди или водители с избыточным весом.

Эти элементы могут иметь различный дизайн и функциональность, а также устанавливаются на внедорожниках для облегчения доступа к автомобилю из-за высокого дорожного просвета. Однако следует помнить, что наличие таких ручек зависит от комплектации конкретной модели автомобиля.