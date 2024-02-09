Секрет автомобильных ручек на потолке: откройте, что скрывается за ними и кому они на самом деле нужны

Специалисты из "Российской газеты" просвещают общественность о том, для чего в салоне многих легковых автомобилей устанавливаются ручки на потолке.
Оказывается, они предназначены в первую очередь для обеспечения удобства посадки и высадки автомобилистов с ограниченными возможностями, таких как инвалиды, пожилые люди или водители с избыточным весом.
Эти элементы могут иметь различный дизайн и функциональность, а также устанавливаются на внедорожниках для облегчения доступа к автомобилю из-за высокого дорожного просвета. Однако следует помнить, что наличие таких ручек зависит от комплектации конкретной модели автомобиля.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.