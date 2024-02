Секрет автомобильных ручек на потолке: откройте, что скрывается за ними и кому они на самом деле нужны

Специалисты из "Российской газеты" просвещают общественность о том, для чего в салоне многих легковых автомобилей устанавливаются ручки на потолке.

Фото: Wikipedia by Jaguar MENA is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic