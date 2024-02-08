Загадка горловины бензобака: почему она находится справа или слева? Секреты, которые автопроизводители скрывают

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Почему горловина бензобака в автомобилях может быть справа или слева? Ответ представителя ГИБДД

0:39
Авто

Горловина бензобака в автомобилях может располагаться как справа, так и слева, что зависит от множества факторов. В Европе многие автомобили имеют ее справа, чтобы облегчить заправку на АЗС и избежать рисков на обочине.

Почему горловина бензобака в автомобилях может быть справа или слева? Ответ представителя ГИБДД
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

В США же, где движение правостороннее, горловина часто располагается слева, чтобы сократить усилия и время водителя при заправке. Этот выбор также обусловлен конструктивными особенностями и безопасностью автомобиля, учитывая возможные сценарии аварий и краш-тесты.

Подсказки на приборных панелях помогают водителям ориентироваться на АЗС и избежать путаницы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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