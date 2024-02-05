7 самых доступных и надежных кроссоверов, которые россияне обходят стороной

Семь недорогих и надежных кроссоверов с отличной стойкостью двигателя и трансмиссии

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Многие автолюбители мечтают о надежном и доступном кроссовере, и рынок предоставляет несколько интересных моделей, которые, к сожалению, зачастую остаются недооцененными. Портал njcar. ru составил список из семи кроссоверов, которые обещают хороший ресурс силового агрегата и трансмиссии. Среди них первое поколение Renault Duster выделяется стойкостью подвески и управления, а также устойчивостью к коррозии. Рекомендуется выбирать версии с механической коробкой передач для повышения надежности.

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Renault Kaptur, аналогично Duster, предлагает надежность и устойчивость, особенно в модификациях с механической коробкой передач.

Suzuki SX4 и Suzuki Vitara, мало популярные на российском рынке, обещают выдающуюся стойкость и могут проехать более 300 тысяч километров без капитального ремонта. Доступны с различными типами коробок передач.

Первое поколение Mazda CX-5 признано одним из лучших вариантов на вторичном рынке, особенно бензиновые модификации. Версии с дизельными двигателями стоит избегать из-за заводского дефекта.

Kia Seltos, менее популярный в России по сравнению с Hyundai Creta, предлагает стойкий 1,6-литровый двигатель в паре с различными типами коробок передач.