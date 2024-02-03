Как избежать поломок: пять основных ошибок водителей при проверке уровня масла в двигателе

Эксперты назвали три главные ошибки водителей при проверке уровня масла

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Автомобильные специалисты выделяют основные ошибки, которые совершают водители при проверке уровня масла в двигателе своих автомобилей. Этот процесс играет важную роль в предотвращении возможных поломок мотора.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Прежде всего, эксперты обращают внимание на то, что большинство водителей измеряют уровень масла, не предварительно прогревая двигатель. Ошибка заключается в том, что при высоких температурах жидкость расширяется, и, следовательно, измерение на холодном двигателе может привести к недооценке уровня.

В случае недостаточного уровня обычно производится добавление масла. Однако, при запуске двигателя, возникает избыточное давление, что может повредить сальники и прокладки.

Эксперты рекомендуют выждать 5–10 минут после запуска двигателя, чтобы дать маслу вернуться в поддон, и только затем проводить замеры, чтобы они были максимально точными.

Другой распространенной ошибкой является измерение уровня масла на неровной поверхности. Даже небольшой наклон может привести к неточным результатам.