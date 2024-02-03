Как избежать поломок: пять основных ошибок водителей при проверке уровня масла в двигателе

Автомобильные специалисты выделяют основные ошибки, которые совершают водители при проверке уровня масла в двигателе своих автомобилей. Этот процесс играет важную роль в предотвращении возможных поломок мотора.
Прежде всего, эксперты обращают внимание на то, что большинство водителей измеряют уровень масла, не предварительно прогревая двигатель. Ошибка заключается в том, что при высоких температурах жидкость расширяется, и, следовательно, измерение на холодном двигателе может привести к недооценке уровня.
В случае недостаточного уровня обычно производится добавление масла. Однако, при запуске двигателя, возникает избыточное давление, что может повредить сальники и прокладки.
Эксперты рекомендуют выждать 5–10 минут после запуска двигателя, чтобы дать маслу вернуться в поддон, и только затем проводить замеры, чтобы они были максимально точными.
Другой распространенной ошибкой является измерение уровня масла на неровной поверхности. Даже небольшой наклон может привести к неточным результатам.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.