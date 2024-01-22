Эти ошибки за рулем характерны только для зимы: ознакомьтесь и не превращайте авто в металлолом

Водителям назвали пять ошибок зимой, которые чаще всего приводят к ДТП

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Снег превратил лужи в ледяные покровы, заставив водителей массово переобуваться в зимние шины с шипами или фрикционными покрышками.

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Это также время, когда водителям следует пересмотреть свой стиль вождения, переходя от активного летнего режима к более осторожному и плавному стилю, характерному для холодного времени года. К сожалению, даже после периода адаптации некоторые забывают, что под колесами не прогретый асфальт, а скользкая комбинация снега и льда. Давайте вспомним о часто встречающихся ошибках, которые приводят к зимним авариям.

Не соблюдение дистанции

Важно сохранять безопасное расстояние даже зимой. Привычка прижиматься к бамперу впереди может стать причиной столкновений, особенно на скользких дорогах.

Активное педалирование

Водители должны быть особенно осторожными с педалями зимой, избегая резких маневров и излишней скорости, чтобы предотвратить аварийные ситуации.

Торможение в заносе

Интенсивное торможение в заносе может усугубить ситуацию. Водителям следует осуществлять замедление машины на поворотах очень осторожно.

Вера в электронику

Электронные системы безопасности важны, но необходимо помнить, что они не могут заменить осознанное вождение. Некоторые водители полагаются на них слишком сильно, что может привести к опасным ситуациям.

Переоценка полного привода

Хотя полный привод является полезным инструментом для справления с плохими дорожными условиями, переоценка его возможностей может привести к неожиданным ситуациям. Важно уметь использовать полный привод в соответствии с его характеристиками.

Зимняя безопасность на дорогах требует от водителей внимательности, осторожности и адаптации к переменам в условиях движения.