Как экономить на топливе, когда цены на бензин и дизель все время повышаются - рассказываем

1:01 Your browser does not support the audio element. Авто

В условиях высоких и стабильно растущих цен на топливо, многие водители активно ищут способы сэкономить при заправке.

Фото: commons.wikimedia. org by Chris Yarzab is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Российские эксперты предоставили рекомендации, которые помогут снизить затраты на покупку бензина или дизеля.

Наиболее невыгодным способом оплаты, по мнению специалистов, является использование наличных денег. Вместо этого они рекомендуют обратить внимание на топливные карты, предоставляемые автозаправочными станциями.

Такие карты не только позволяют воспользоваться скидкой при заправке, но и возможность оплаты проезда на платных дорогах, а также услуг по замене шин и залитию моторного масла.

Ещё одним важным фактором экономии является частота посещения АЗС: чем реже заправляется автомобиль, тем ниже общие расходы.

Чтобы уменьшить частоту посещений АЗС, необходимо тщательно следить за техническим состоянием автомобиля и минимизировать количество торможений, что в конечном итоге приведет к снижению расхода топлива.