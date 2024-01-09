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Бывший завод Hyundai в Петербурге возобновил работу 9 января

1:15
Авто

Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу 9 января. Об этом сообщает "Фонтанка", ссылаясь на пресс-службу "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус".

Бывший завод Hyundai в Петербурге возобновил работу 9 января
Фото: pulse.mail. ru/article/korejskie-marki-kia-i-hyundai-mogut-pokinut-rossiyu-i-prodat-zavod-v-sankt-peterburge-kto-ostanetsya-6595786982463663810-8426576701458624772/

Отмечается, что на предприятии остались работать 800 человек. Сегодня завод осуществляет работы в одну смену.

Завод был открыт в 2010 году, на нем были сконструированы Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производство составляло более 200 тысяч автомобилей в год. В 2022 году из-за проблем с поставками комплектующих он прекратил работу.

Hyundai Motor продало завод ООО "Арт-Финанс" за 77,67 доллара. Сделка завершилась с убытком в 219,19 миллиона долларов.

Ранее сообщалось о том, что большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России. Эти пустующие позиции были оперативно заняты китайскими марками. Вопрос о возвращении этих брендов остается открытым до разрешения геополитической ситуации.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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