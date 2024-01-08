Автосервисы рассказали о главных проблемах китайских автомобилей в морозы

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Представители автосервисов рассказали, как вели себя автомобили из Китая при аномальном похолодании в России.

Фото: https://cdn.profile.ru/wp-content/uploads/2022/01/Probka-sneg-mashiny-zima-doroga-fary.jpg

Из-за морозов в столичном регионе многие владельцы авто столкнулись с отказом техники и обращались за помощью к мастерам. Опрошенные сотрудники автосервисов сказали, с какими проблемами столкнулись хозяева как авто из Поднебесной, так и машин других марок.

"В холода выросло количество обращений с китайскими брендами машин JAC и Haval. Основные поломки: приборные панели плохо реагируют на сенсор, начинают глючить в холода многофункциональные мультимедийные устройства, и топливные насосы сильно жужжат, плохо качают давление, большинство из них выходят из строя. На Haval плохо работает печка", — цитирует РБК сотрудника автосервиса.

В морозы часто обращаются с разрядкой аккумулятора и невозможностью запуска мотора. У марок EXEED в мороз были проблемы с климат-контролем, который замерзал, но после того, как автомобиль отогревали, всё начинало работать, рассказали в другом автосервисе.

Сотрудники третьего автосервиса рассказали, что из-за морозов увеличились обращения со всеми брендами авто. Основная причина — аккумулятор. В холода чаще страдают "дизели".