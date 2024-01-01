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Россиянам назвали автомобили, которые стоит взять даже в кредит

1:33
Авто

Какие машины россияне предпочитают приобретать в кредит, исследовала страховая компания «Ингосстрах» совместно с банком «Ингосстрах».

Россиянам назвали автомобили, которые стоит взять даже в кредит
Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Ни укрепление рубля, ни рост цен на автомобили не сдерживают интерес россиян к приобретению автотранспорта. Согласно данным банка "Ингосстрах" за первое полугодие 2023 года количество автомобилей, купленных в кредит, увеличилось на 60% по сравнению с 2022 годом, достигнув отметки в 387 500 единиц. Этот показатель превышает рыночные стандарты на 89%. Самыми популярными марками автомобилей, приобретаемых в кредит, оказались:

  • Lada
  • Chery
  • Haval
  • Geely
  • Changan

Доля китайских марок выросла с 11% в 2022 году до 39% в 2023 году.

В связи с непрерывным удорожанием автомобилей увеличивается и сумма кредитов. Так, в 2023 году она составила 1,7 миллиона рублей, что на 21% больше, чем в предыдущем году (1,4 миллиона рублей).

Эксперты отмечают, что рынок постепенно восстанавливается после шоков, и спрос растет, однако меняются предпочтения покупателей. Теперь россияне, по объективным причинам, проявляют больший интерес к отечественным автомобилям марки "Лада" и китайским брендам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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