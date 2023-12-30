Эксперты рассказали, нужно ли в автомобиле зимой включать кондиционер

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В зимнее время часто забывают о кондиционере в автомобиле, но его регулярное включение важно для поддержания работоспособности.

Фото: openverse by thisgeekredes is licensed under CC BY 2.0

Система кондиционирования воздуха не только обеспечивает комфорт в салоне, но также влияет на безопасность вождения. Работа кондиционера включает процессы сжатия фреона, охлаждения, и противостояния трению в компрессоре.

Для продления срока службы механизма рекомендуется регулярное включение системы даже в холодное время года. Несмотря на ограничения в морозы, можно использовать кондиционер для борьбы с запотеванием окон, поддерживая его работу на теплой парковке или в гараже.