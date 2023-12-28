Эксперты рассказали, как избавиться от пыли на приборной панели автомобиля

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Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой быстрого загрязнения передней панели после мойки. Портал njcar. ru предлагает способ долговременного решения этой проблемы и создания уюта в салоне автомобиля.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Регулярная чистка и уход за интерьером важны для поддержания чистоты и комфорта в автомобиле. Особое внимание следует уделить пластиковым деталям, которые часто маркируются, притягивают пыль и тускнеют под воздействием солнечных лучей.

Рекомендуется использовать специальные полирующие средства с антистатическим эффектом после мойки. Эти полироли придают передней панели матовый или глянцевый эффект, выделяя фактуру пластика и скрывая мелкие царапины. Применение таких средств сохраняет антистатический эффект в течение нескольких недель, предотвращая быстрое налипание пыли. Эти полирующие средства также подходят для обработки кожаных деталей интерьера и неокрашенных элементов экстерьера, таких как бамперы, молдинги и зеркала.