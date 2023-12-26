Завод Hyundai в Петербурге выйдет из простоя в январе следующего года

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Завод Hyundai завершит простой в начале следующего года, информацию приводит "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР).

Фото: pulse.mail. ru/article/korejskie-marki-kia-i-hyundai-mogut-pokinut-rossiyu-i-prodat-zavod-v-sankt-peterburge-kto-ostanetsya-6595786982463663810-8426576701458624772/

Издание сообщает, что компания может вернуться к работе 9 января. В дальнейшем завод будет продан компании "Арт-Финанс", это дилерский центр, близкий холдингу "Авилон".

Нет данных по официальной цене сделки. The Chosun Ilbo сообщает, что цена была символической — около 10 тысяч рублей.

Hyundai сможет выкупить завод в течение следующих двух лет.

Ранее сообщалось о том, что Daihatsu Motor Co. уменьшит объём поставок, а также остановит ведение работ до января — такова информация, которую приводит дочерняя Toyota Motor Corp. Отмечается, что компания собирается сдержать итоги расследования. Оно показало, что большая часть автомобилей не проверялись правильным способом. Речь идёт о проверки на безопасность при столкновении.