Daihatsu Motor Co. уменьшит объём поставок, а также остановит ведение работ до января — такова информация, которую приводит дочерняя Toyota Motor Corp. Отмечается, что компания собирается сдержать итоги расследования. Оно показало, что большая часть автомобилей не проверялись правильным способом. Речь идёт о проверки на безопасность при столкновении.
Так, производитель кей-каров Daihatsu собщил о том, что выплатит средства компенсации 423 компаниям, которых он напрямую снабжает.
Как сообщает агентств Bloomberg, Минтранспорта Японии провело рейд в офисе Daihatsu в Осаке на прошлой неделе. Указывается, что автопроизводитель манипулировал итогами испытаний безопасности, проведенных в 1989 году.
Независимое расследование показало, что в апреле, когда впервые появились подозрения в правонарушениях, было обнаружено 174 проблемы. Проблемы были выявлены в 64 моделях, в том числе в некоторых, продаваемых под брендом Toyota.
Ранее сообщалось о том, что накануне стало известно, что концерн Hyundai продаст свои активы в РФ компании "Арт-финанс". Сумма сделки составила 10 тысяч рублей, при этом корейцы могут выкупить имущество в ближайшие два года.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.