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Автопроизводитель Daihatsu закроет все заводы из-за скандала с краш-тестами

1:29
Авто

Daihatsu Motor Co. уменьшит объём поставок, а также остановит ведение работ до января — такова информация, которую приводит дочерняя Toyota Motor Corp. Отмечается, что компания собирается сдержать итоги расследования. Оно показало, что большая часть автомобилей не проверялись правильным способом. Речь идёт о проверки на безопасность при столкновении.

Автопроизводитель Daihatsu закроет все заводы из-за скандала с краш-тестами
Фото: openverse by danielctw is licensed under CC BY 2.0

Так, производитель кей-каров Daihatsu собщил о том, что выплатит средства компенсации 423 компаниям, которых он напрямую снабжает.

Как сообщает агентств Bloomberg, Минтранспорта Японии провело рейд в офисе Daihatsu в Осаке на прошлой неделе. Указывается, что автопроизводитель манипулировал итогами испытаний безопасности, проведенных в 1989 году.

Независимое расследование показало, что в апреле, когда впервые появились подозрения в правонарушениях, было обнаружено 174 проблемы. Проблемы были выявлены в 64 моделях, в том числе в некоторых, продаваемых под брендом Toyota.

Ранее сообщалось о том, что накануне стало известно, что концерн Hyundai продаст свои активы в РФ компании "Арт-финанс". Сумма сделки составила 10 тысяч рублей, при этом корейцы могут выкупить имущество в ближайшие два года.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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