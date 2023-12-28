Электромобили: жидкости, которые нужно обслуживать и как это делать

Существует распространенный миф о том, что электромобили не требуют обслуживания, но на самом деле у них есть свои особенности. В частности, несмотря на отсутствие моторного масла, электрокары все равно нуждаются в техническом обслуживании.
Особое внимание уделяется батарее, которая требует охлаждающей жидкости в терморегулирующей системе. Помимо батареи, обсуждаются антифриз, тормозная жидкость и жидкость для стеклоомывателя.
Электромобили представляют собой новую эру в автомобильной отрасли, где техническое обслуживание изменяется, но не исчезает.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.