Электромобили: жидкости, которые нужно обслуживать и как это делать

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Существует распространенный миф о том, что электромобили не требуют обслуживания, но на самом деле у них есть свои особенности. В частности, несмотря на отсутствие моторного масла, электрокары все равно нуждаются в техническом обслуживании.

Фото: openverse by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Особое внимание уделяется батарее, которая требует охлаждающей жидкости в терморегулирующей системе. Помимо батареи, обсуждаются антифриз, тормозная жидкость и жидкость для стеклоомывателя.

Электромобили представляют собой новую эру в автомобильной отрасли, где техническое обслуживание изменяется, но не исчезает.