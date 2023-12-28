Опасные слепые зоны грузовика: как избежать ДТП на дороге

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Столкновения с грузовиками часто происходят из-за слепых зон, которые ограничивают обзорность водителей грузовых машин. Опасные зоны включают область около 10 метров позади полуприцепа, задние боковые слепые зоны, область у борта кабины и пространство перед капотом грузовика.

Фото: Reuters by Kuba Stezycki

Размер слепых зон может варьироваться, и водителям легковых машин важно знать, как избежать ДТП. Рекомендации включают минимизацию времени пребывания в слепых зонах, избегание подрезания грузовиков, не приближение к ним слишком близко, и аккуратное обгонение, особенно справа.

Важно также помнить, что бдительность и внимание соседних водителей могут быть снижены усталостью и стрессом, поэтому водители легковых машин должны проявлять особую осторожность при взаимодействии с грузовиками на дорогах.