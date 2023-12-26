Американский эксперт рассказал, как быстро прогреть салон автомобиля

Эксперт по испытаниям Consumer Reports, Джейк Фишер, предоставил пять простых рекомендаций по быстрому прогреву салона автомобиля. Сначала рекомендуется начать движение почти сразу, дав мотору поработать на парковке и проветрив салон.
Важно двигаться потихоньку на холодном двигателе. Не следует включать отопление на максимум, чтобы избежать перегрева и трескучего лобового стекла.
Кондиционер, оказывающий тройное воздействие, также полезен в процессе прогрева. Режим рециркуляции не рекомендуется использовать, чтобы ускорить прогрев и уменьшить запотевание. Для обогрева заднево ряда рекомендуется уменьшить температуру, но увеличить поток воздуха.
Важно отметить, что эти меры практически не влияют на расход топлива, обеспечивая комфорт и экономию энергии.
Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.