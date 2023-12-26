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Американский эксперт рассказал, как быстро прогреть салон автомобиля

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Авто

Эксперт по испытаниям Consumer Reports, Джейк Фишер, предоставил пять простых рекомендаций по быстрому прогреву салона автомобиля. Сначала рекомендуется начать движение почти сразу, дав мотору поработать на парковке и проветрив салон.

Американский эксперт рассказал, как быстро прогреть салон автомобиля
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Важно двигаться потихоньку на холодном двигателе. Не следует включать отопление на максимум, чтобы избежать перегрева и трескучего лобового стекла.

Кондиционер, оказывающий тройное воздействие, также полезен в процессе прогрева. Режим рециркуляции не рекомендуется использовать, чтобы ускорить прогрев и уменьшить запотевание. Для обогрева заднево ряда рекомендуется уменьшить температуру, но увеличить поток воздуха.

Важно отметить, что эти меры практически не влияют на расход топлива, обеспечивая комфорт и экономию энергии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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