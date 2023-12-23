Эксперт Канаев рассказал, чем вредит машине ночевка в тепле

В морозную погоду водителям часто приходится размышлять, где наилучшим образом оставить свой автомобиль на ночь. По мнению экспертов, оптимальным выбором является крытый паркинг с возможностью проветривания.
Однако стоит отметить, что в теплый гараж на ночь ставить автомобиль не рекомендуется, как подчеркивает автоэксперт Сергей Канаев.
"Резкое изменение температуры вредно, прежде всего, для кузова автомобиля. Возможно появление ржавчины, что неблагоприятно сказывается на замках автомобиля", — подчеркнул он.
Эксперт рекомендует заранее обеспечить смазку ключевых элементов, таких как замки и петли дверей.
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