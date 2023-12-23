После того как европейские и японские автопроизводители покинули российский авторынок, появление автомобилей из Ближнего Востока на нем стало неотъемлемой частью. Но с появлением новых китайских брендов дилеры столкнулись с недостатком комплектующих, особенно остро ощущая нехватку запчастей для совсем новых марок, таких как Jetour, Dongfeng и Tank.
По мнению экспертов, потребность в автозапчастях увеличивается пропорционально числу новых автомобилей, продаваемых в России. На текущий момент в автосервисах имеется всего лишь 20-30% необходимого объема запасных частей.
Задержки в поставках новых запчастей для китайских автомобилей воздействуют не только на время проведения технического обслуживания, но и на технические характеристики этих автомобилей. Например, компании часто вносят изменения в дизайн своих автомобилей без предварительного уведомления. Еще одной проблемой является отсутствие VIN-номеров и наличие только pdf-файлов с описанием.
Специалисты отмечают, что нормализация поставок запчастей и их цен ожидается не ранее, чем через три года.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.