РГ: Chery нашла способ запустить на рынке РФ несколько автоновинок в 2024 г

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Марка Chery нашла способ запустить на российском авторынке в следующем году новинки. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.

Фото: ru.freepik.com

"По марке Chery в будущем году ожидается большое количество новинок. Так, например, во II квартале в наличии должны появиться Chery Tiggo 9 и Arizzo 8 1,6T+2.0T MY. Затем в течение года по данному бренду мы ожидаем поступление ещё четырех новинок — это Chery Tiggo 4, Tiggo 8, подключаемый гибрид Arizzo 8 и Tiggo 7", — пояснил Петров.

Тем не менее, информацию о том, какие именно модели появятся в России, раскрывать он не стал. Однако уточнил, что по марке машин Jetour в 2024 году планируется выход Jetour T2.

Как прежде сообщили в пресс-службе Chery, компания приняла решение предоставить на российском авторынке суббренд, ориентированный на автомобили на альтернативных источниках энергии. Такие модели планируются под названием Chery Tiggo.