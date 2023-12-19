В ГИБДД предупредили о возможных штрафах за перегон некомплектного автомобиля

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В ответ на вопрос читателя журнала "За рулем" о возможных проблемах при транспортировке некомплектной машины после ремонта высказался представитель Госавтоинспекции.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Речь шла о перевозке восстановленного автомобиля, у которого отсутствовали пластиковые элементы обвеса, такие как бамперы. Читатель интересовался, допустимо ли движение в таком состоянии, при условии установки госномера под лобовым стеклом.

Эксперт ДПС отметил, что в данном случае нарушаются несколько правил. Во-первых, установка госномера под ветровым стеклом считается нарушением, за которое предусмотрено штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца согласно ч.2 ст.12.2 КоАП. Во-вторых, отсутствие бамперов также рассматривается как нарушение, подпадающее под ч.1 ст.12.5 КоАП, за что возможно вынесение предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Кроме того, возможны претензии в отношении планируемого пластикового тюнинга, если он будет выполнен с нарушением установленных требований к подобным модификациям автомобилей.

Ранее в ГИБДД рассказали, с какого расстояния камеры фиксируют нарушения.