В ГИБДД рассказали, с какого расстояния камеры фиксируют нарушения

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Количество дорожных камер с каждым годом продолжает расти, вызывая недовольство среди водителей. Представитель ГИБДД поделился с экспертами портала njcar.ru информацией о том, на каком расстоянии дорожные камеры реально могут регистрировать нарушения ПДД.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Сегодняшние дорожные камеры автоматически выписывают штрафы за разнообразные нарушения, такие как проезд на красный свет, пересечение сплошной линии с выездом на встречную полосу, превышение скорости, нарушения на пешеходных переходах и проезд стоп-линии. Тем не менее, несмотря на это, самым распространенным нарушением на дорогах России остается превышение скорости.

Чтобы избежать штрафов, наиболее эффективным методом является соблюдение правил дорожного движения. По данным ГИБДД, большинство дорожных камер способны регистрировать нарушения на расстоянии нескольких сотен метров. Это предоставляет водителям достаточно времени для снижения скорости и избежания нарушений.

Например, системы "Арена" и "Крис" могут обнаруживать нарушения на расстоянии от 80 до 100 метров, в то время как "Кордон" и "Кречет" - от 100 до 150 метров. Популярные системы "Стрелка" способны "видеть" нарушителя на расстоянии от 200 до 350 метров. Следует отметить, что камеры фиксации нарушений ПДД могут работать как сзади, так и спереди.