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Облава на автолюбителей: ГИБДД будет лишать прав и штрафовать на 30 тысяч за езду без прав

Авто

ГИБДД объявила о предстоящих проверках для выявления лиц, лишенных водительских прав. Мероприятия пройдут в нескольких регионах России. Каждый водитель обязан предоставить свои документы по запросу сотрудника ДПС.

Облава на автолюбителей: ГИБДД будет лишать прав и штрафовать на 30 тысяч за езду без прав
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Отсутствие водительского удостоверения при проверке считается нарушением согласно ст. 12.3 КоАП. Лишенные прав водители, садясь за руль, могут быть оштрафованы до 30 000 рублей или арестованы на 15 суток согласно ст. 12.7 КоАП. Важно, что полиция может мгновенно проверить статус водительских прав в режиме реального времени.

Владельцев машин также ожидает штраф, если передадут управление лицу без водительского удостоверения

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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