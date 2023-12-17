Облава на автолюбителей: ГИБДД будет лишать прав и штрафовать на 30 тысяч за езду без прав

ГИБДД объявила о предстоящих проверках для выявления лиц, лишенных водительских прав. Мероприятия пройдут в нескольких регионах России. Каждый водитель обязан предоставить свои документы по запросу сотрудника ДПС.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Отсутствие водительского удостоверения при проверке считается нарушением согласно ст. 12.3 КоАП. Лишенные прав водители, садясь за руль, могут быть оштрафованы до 30 000 рублей или арестованы на 15 суток согласно ст. 12.7 КоАП. Важно, что полиция может мгновенно проверить статус водительских прав в режиме реального времени.

Владельцев машин также ожидает штраф, если передадут управление лицу без водительского удостоверения