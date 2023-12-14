В России снизятся цены на вторичном авторынке из-за отмены двойного взимания НДС

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Совет Федерации утвердил закон об отмене двойного взимания НДС при перепродаже подержанных автомобилей и мотоциклов между дилерскими центрами. Инициаторами документа выступила группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета по экономической политике Андреем Кутеповым.

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

В настоящее время при перепродаже автомобилей от физических лиц к юридическим дилерам возникают сложности из-за системы налогообложения. Второе юридическое лицо обязано уплачивать НДС на полную стоимость автомобиля, что приводит к недопустимым финансовым затратам. Законопроект призван устранить эти трудности, сняв ограничения на перепродажу по реальной цене.

Согласно новому закону, при покупке автомобиля у физического лица дилер может продать его другому юридическому лицу по рыночной цене без уплаты дополнительного НДС. Это изменение направлено на поддержку автомобильных дилеров на вторичном рынке и предотвращение использования посредников, сообщает ТАСС.

Новый механизм регулирования налоговой базы при перепродаже распространяется на всех участников процесса, при условии соблюдения определенных требований. Закон вступит в силу после месяца с момента официальной публикации, но не ранее начала следующего налогового периода по НДС. Он будет применяться к операциям с автомобилями и мотоциклами, осуществляемым после вступления в силу.