Эксперты раскрыли, для чего на боковых зеркалах автомобиля нанесена чёрная полоса

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Автомобильные зеркала могут быть плоскими, сферическими и асферическими, и у каждого типа есть свои плюсы и минусы. Эксперты портала njcar. ru назвали преимущества и недостатки каждого из этих видов.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

С плоскими зеркалами всё довольно понятно — их использовали в большинстве отечественных и зарубежных автомобилей несколько десятков лет назад. Основное их преимущество заключается в точности отображения. Они не искажают расстояние до объектов, что позволяет водителю более точно оценить ситуацию за пределами автомобиля.

При этом существенным недостатком плоских зеркал являются "мёртвые" или "слепые" зоны. Из-за ограниченного угла обзора плоских зеркал легко упустить другой автомобиль, находящийся на небольшом расстоянии сбоку при перестроении.

Сферические зеркала, в свою очередь, обладают заметным изгибом, который приводит к отдалению предметов в отражении. Другими словами, сферические зеркала обеспечивают более широкий обзор, но определение расстояния становится более сложным.

Обычно правое наружное зеркало делается более выпуклым по сравнению с левым, чтобы максимально увеличить видимость с плохо просматриваемой стороны. В автомобилях со сферическими зеркалами салонное зеркало, как правило, остаётся плоским и служит некоторым ориентиром.

Асферические зеркала формально аналогичны выпуклым сферическим. Тем не менее у них имеется более выраженный угол изгиба на краю, отдалённом от водителя. Интересно отметить, что во многих моделях асферических зеркал присутствует чёрная вертикальная полоса, разделяющая зеркальный элемент на две неравные части. Часто водители не знают, для чего предусмотрена такая "маркировка". Некоторые считают, например, что нитевидная графика представляет собой элемент системы подогрева или дизайнерский элемент.

На самом деле всё намного проще. Такие зеркала, разделённые на зоны А и Б, можно рассматривать как гибриды. Часть зеркала, ближе к борту, имеет минимальный изгиб для более точной оценки дистанции. С другой стороны участок, отдалённый от водителя, наоборот, имеет максимальный изгиб, чтобы отразить большую часть дороги, что почти полностью исключает "мёртвую зону". Чёрная вертикальная полоса служит маркером границы между сферической и более плоской частью зеркала.