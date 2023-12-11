Водителям рассказали, как они портят коробку-автомат при проверке масла

Многие владельцы автомобилей осведомлены о том, что долговечность автоматической коробки передач напрямую зависит от состояния и правильного уровня рабочей жидкости, также известной как ATF. Эксперты портала njcar.ru объяснили, как водители "причиняют вред" коробке-автомат при проверке уровня масла.

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Каждый владелец автомобиля с классической гидротрансформаторной коробкой передач должен понимать, как контролировать необходимый объем трансмиссионного масла ATF. Недостаток или избыток этой жидкости серьезно нарушает работу АКПП и может вызвать перегрев.

При недостатке масла в "автомате" насос начинает засасывать воздух вместе с жидкостью, образуя эмульсию, насыщенную воздушными пузырьками. Это изменяет физические свойства масла, делая его более сжимаемым. Давление в системе снижается, что приводит к симптому, известному как "потеря передачи". Эмульсия гораздо хуже смазывает детали и узлы коробки передач, а также не эффективно удаляет тепло.

Избыток ATF в коробке передач также нежелателен, так как излишки начинают выбрасываться из системы, заливая корпус агрегата ATF.

Важно помнить, что контроль уровня ATF в коробке передач существенно отличается от проверки масла в двигателе. У щупа коробки-автомата обычно есть два диапазона уровней: верхний обозначен как "горячий", а нижний - "холодный". Таким образом, верхняя часть щупа предназначена для проверки уровня ATF в прогретой коробке передач, а нижняя - при холодной. Однако существует нюанс, который может сбить с толку владельца автомобиля.

Например, при проверке уровня ATF владелец автомобиля может вытащить щуп и увидеть, что уровень жидкости находится на отметке "горячий", несмотря на то, что двигатель еще не прогрет. Это может ввести в заблуждение относительно избытка масла в коробке передач, что может привести к неверному выводу о необходимости срочного слива жидкости. Другой вариант: при работающем двигателе измеряется уровень ATF, и обнаруживается, что жидкость находится в диапазоне "холодный", даже при включенной трансмиссии. Это может привести к неверному заключению о недостатке масла, сообщает njcar.ru.

При попытке добавления или слива масла в таких случаях коробка передач может выйти из строя. Важно учесть, что контроль уровня ATF следует проводить только при работающем двигателе. При непрогретой коробке передач масло действительно должно находиться на уровне "холодный", который после езды в течение 20-30 минут поднимется до отметки "горячий" из-за нагрева.