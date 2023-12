Многие владельцы автомобилей осведомлены о том, что долговечность автоматической коробки передач напрямую зависит от состояния и правильного уровня рабочей жидкости, также известной как ATF. Эксперты портала njcar.ru объяснили, как водители "причиняют вред" коробке-автомат при проверке уровня масла.

Фото: Openverse by tonylanciabeta is licensed under CC BY-SA 2.0