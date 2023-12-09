Начинается ценопад на китайские авто? Что говорят цифры

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайские автомобили успешно утверждаются на российском рынке, где они все более активно заменяют ушедшие западные бренды. Если ранее китайский автопром выделялся конкурентоспособной ценой, то в настоящее время стоимость машин стала значительно менее привлекательной. К концу декабря, когда рынок стабилизировался после летне-осеннего ажиотажа, дилеры начали корректировать цены вниз, утверждают эксперты.

Фото: commons.wikimedia. org by Sophiasmith52982 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Дилеры готовы предоставлять существенные скидки на востребованный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, достигающие до 130 тысяч рублей, а также на Chery Arrizo 8. Покупатели седана Omoda S5 могут сэкономить до 80 тысяч рублей.

И другие производители также направляются к снижению цен. Haval, например, не пересматривает прайсы, но предоставляет прямые скидки на Jolion и M6 в размере 100 тысяч рублей, а на Dargo — до 200 тысяч рублей.

Geely готова рассмотреть вопрос о снижении цен для тех, кто интересуется моделями Coolray и Atlas Pro. Changan предлагает скидки почти на все свои модели.

Вместе с этим стоимость «Москвич-3» уменьшилась на 100 тысяч рублей, и в версии верхнего уровня кроссовер стал вдвое более доступным.

Однако вопрос о том, будет ли продолжаться падение цен, остается открытым. С большой вероятностью это связано с перегретостью рынка, ощутимой в конце августа, когда многие потребители были заняты подготовкой к новогодним праздникам.