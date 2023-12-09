Китайские автомобили успешно утверждаются на российском рынке, где они все более активно заменяют ушедшие западные бренды. Если ранее китайский автопром выделялся конкурентоспособной ценой, то в настоящее время стоимость машин стала значительно менее привлекательной. К концу декабря, когда рынок стабилизировался после летне-осеннего ажиотажа, дилеры начали корректировать цены вниз, утверждают эксперты.
Дилеры готовы предоставлять существенные скидки на востребованный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, достигающие до 130 тысяч рублей, а также на Chery Arrizo 8. Покупатели седана Omoda S5 могут сэкономить до 80 тысяч рублей.
И другие производители также направляются к снижению цен. Haval, например, не пересматривает прайсы, но предоставляет прямые скидки на Jolion и M6 в размере 100 тысяч рублей, а на Dargo — до 200 тысяч рублей.
Geely готова рассмотреть вопрос о снижении цен для тех, кто интересуется моделями Coolray и Atlas Pro. Changan предлагает скидки почти на все свои модели.
Вместе с этим стоимость «Москвич-3» уменьшилась на 100 тысяч рублей, и в версии верхнего уровня кроссовер стал вдвое более доступным.
Однако вопрос о том, будет ли продолжаться падение цен, остается открытым. С большой вероятностью это связано с перегретостью рынка, ощутимой в конце августа, когда многие потребители были заняты подготовкой к новогодним праздникам.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.