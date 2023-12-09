В Россию вернулся самый дешевый кроссовер Skoda

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На начало декабря текущего года в автосалонах России представлено несколько десятков автомобилей Skoda Karoq различных комплектаций, с ценовым диапазоном от 3 400 000 до 3 990 000 рублей. Новые модели Karoq 2023 года выпуска уже доступны у официальных дилеров в различных городах страны, включая Москву, Подмосковье, Краснодар, Минеральные Воды, Аксай, Волгоград, Новороссийск, Курск, Омск и Пермь. В ближайшее время они также появятся в автосалонах Екатеринбурга и Ставрополя.

Фото: openverse.org by tomraven is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Skoda Karoq оснащен 150-сильным бензиновым турбомотором TSI объемом 1,4 литра, семиступенчатым автоматизированным трансмиссионным узлом DSG и передним приводом. Даже в стандартной комплектации автомобили комплектуются двухзонным климат-контролем, подогревом передних сидений и зеркал, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным ЖК-экраном, парктрониками спереди и сзади, камерой заднего вида, беспроводной зарядкой для смартфона, обтянутым кожей мультирулем и кожаными сиденьями, панорамной крышей и другими возможностями, сообщает "За рулем".

Особенностью китайских версий Karoq, представленных на российском рынке, является их увеличенные размеры. Они превосходят европейские модели по длине на 50 мм и обладают повышенным клиренсом на 12 мм, благодаря перенастроенной подвеске. Производство этих моделей Karoq осуществляется на совместном предприятии SAIC Volkswagen в Китае.



