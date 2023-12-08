Любимой автомобильной маркой архангельских чиновников оказалась Toyota

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Президент Владимир Путин в этом году попросил всех чиновников использовать отечественные автомобили для передвижения.

Фото: openverse by Ethan Llamas is licensed under CC BY-SA 4.0

В свою очередь, власти Архангельской области активно занялись поиском подрядчика для обслуживания автопарка, который, по обещанию, получит вознаграждение в размере до 9,5 миллионов рублей в 2024 году. Вместе с этим, был составлен список автомобилей, которые будут включены в парк.

Оказалось, что в правительстве Архангельской области сейчас находится 74 автомобиля. Из них 65 — импортные машины, а оставшиеся 9 являются отечественными. Стоит отметить, что отечественный автопром представлен следующими марками: УАЗ, МАЗ, "Луидор", 2 машинами ЗиЛ и 4 единицами ГАЗ.

Среди всех представленных марок, самой популярной оказалась Toyota. В автопарке Архангельской области насчитывается 35 таких машин. На втором месте расположился Volkswagen, которых у властей региона имеется 11 штук, а затем следуют пять автомобилей Lexus.

В автопарке Архангельской области самым старым автомобилем оказался выпущенный в 1999 году Toyota VX-100, а в качестве самых новых были приобретены "Луидор" и три Toyota RAV4.

Большую часть автопарка составляют автомобили 2011 года выпуска, сообщает информационный портал 29ru.