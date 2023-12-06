Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Следователи ищут на территории ЦФО того, кто убил экс-депутата Рады Илью Киву
Актриса Безрукова поздравила своего погибшего сына с днем рождения
Политолог Осташко: Киев будет русским городом. Вопрос только в том, каким путём
Гинеколог Волкова назвала связь хронического цистита и стресса
Сбежавшая из России Вера Брежнева теряет последний бизнес: чтобы его оставить, придется вернуться в страну
Странный объект, зажатый между Сатурном и Ураном, трансформируется на наших глазах
Байден опасается вторжения РФ в страны НАТО
Экс-депутат Рады Илья Кива был убит из огнестрельного оружия
Солнце сделает Землю непригодной для жизни: учёные рассказали о возможной судьбе планеты

Эксперты составили список автомобилей, на которые жалуются все владельцы

1:40
Авто

Результаты исследования освещают анализ более 500 000 отзывов, оставленных в российском сегменте интернета о китайских автомобилях. По общему выводу, мнение россиян о продукции китайского автопрома складывается не самым лестным образом.

Эксперты составили список автомобилей, на которые жалуются все владельцы
Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Пользователи делятся своим опытом использования китайских автомобилей, высказывая претензии по нескольким аспектам. Многие владельцы отмечают сложности с техническим обслуживанием и отсутствием необходимых запчастей. Оказывается, что обслуживание в стороннем сервисе невозможно, и владельцам приходится обращаться исключительно к официальным дилерам. Однако не все официальные сервисы способны эффективно обслуживать китайские автомобили, что связано с особенностями их сборки и производства, сообщает "Южный автомобиль".

В рамках исследования были выделены марки китайских автомобилей, на которые чаще всего выражают недовольство российские владельцы. Марки Haval и Great Wall получили критику за высокий расход топлива и недостаточную устойчивость кузовных элементов к коррозии. Бренд Exeed подвергся критике из-за низкого качества тормозных механизмов, а FAW разочаровал пластиковыми деталями и неудовлетворительной антикоррозийной обработкой. Владельцы автомобилей Omoda и Chery высказали недовольство эргономикой водительского кресла. Модели Geely, Tank, Dongfeng и Changan получили отметки за высокий расход топлива, в то время как автомобили JAC отпугивают российских потребителей сомнительным дизайном и низким уровнем комфорта.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Украинские военные 93-й бригады ВСУ казнили раненых российских воинов под Артёмовском

Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.

Военные 93-й бригады ВСУ расстреляли раненых бойцов ВС РФ под Артёмовском
Подрыв пехоты ВСУ на мине "Ведьма" попал на видео
Появилось редкое видео применения в зоне СВО противопехотной мины МОН-200
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
"Москитная" тактика: БПЛА и дроны перевернули военную стратегию Алексей Гончаров Путин уводит из зоны влияния США страны Ближнего Востока Любовь Степушова Хивинский поход: уроки русской истории Сергей Лебедев
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
На Украине собрались изъять 16 российских объектов в Крыму
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
Последние материалы
Следователи ищут на территории ЦФО того, кто убил экс-депутата Рады Илью Киву
Эксперты составили список автомобилей, на которые жалуются все владельцы
Актриса Безрукова поздравила своего погибшего сына с днем рождения
Политолог Осташко: Киев будет русским городом. Вопрос только в том, каким путём
Гинеколог Волкова назвала связь хронического цистита и стресса
Сбежавшая из России Вера Брежнева теряет последний бизнес: чтобы его оставить, придется вернуться в страну
Странный объект, зажатый между Сатурном и Ураном, трансформируется на наших глазах
Байден опасается вторжения РФ в страны НАТО
Экс-депутат Рады Илья Кива был убит из огнестрельного оружия
Солнце сделает Землю непригодной для жизни: учёные рассказали о возможной судьбе планеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников