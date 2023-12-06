Эксперты составили список автомобилей, на которые жалуются все владельцы

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Результаты исследования освещают анализ более 500 000 отзывов, оставленных в российском сегменте интернета о китайских автомобилях. По общему выводу, мнение россиян о продукции китайского автопрома складывается не самым лестным образом.

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Пользователи делятся своим опытом использования китайских автомобилей, высказывая претензии по нескольким аспектам. Многие владельцы отмечают сложности с техническим обслуживанием и отсутствием необходимых запчастей. Оказывается, что обслуживание в стороннем сервисе невозможно, и владельцам приходится обращаться исключительно к официальным дилерам. Однако не все официальные сервисы способны эффективно обслуживать китайские автомобили, что связано с особенностями их сборки и производства, сообщает "Южный автомобиль".

В рамках исследования были выделены марки китайских автомобилей, на которые чаще всего выражают недовольство российские владельцы. Марки Haval и Great Wall получили критику за высокий расход топлива и недостаточную устойчивость кузовных элементов к коррозии. Бренд Exeed подвергся критике из-за низкого качества тормозных механизмов, а FAW разочаровал пластиковыми деталями и неудовлетворительной антикоррозийной обработкой. Владельцы автомобилей Omoda и Chery высказали недовольство эргономикой водительского кресла. Модели Geely, Tank, Dongfeng и Changan получили отметки за высокий расход топлива, в то время как автомобили JAC отпугивают российских потребителей сомнительным дизайном и низким уровнем комфорта.