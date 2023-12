Your browser does not support the audio element.

Резюме: Руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков подчеркнул, что при покупке подержанного автомобиля у дилера существует риск получения машины со скрученным пробегом, особенно если автомобиль находится на комиссии.

Фото: openverse.org by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY 2.0.