Эксперт Шелков рассказали, как не купить машину со скрученным пробегом

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Резюме: Руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков подчеркнул, что при покупке подержанного автомобиля у дилера существует риск получения машины со скрученным пробегом, особенно если автомобиль находится на комиссии.

Фото: openverse.org by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY 2.0.

Шелков указал, что проверка машины при комиссии может быть менее глубокой, чем при выкупе дилером.

Эксперт советует выбирать дилеров, специализирующихся на конкретной марке, чтобы снизить риск и обозначил важность профессионализма дилера при диагностике.