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Составлен ТОП-25 автомобилей с самым большим расходом масла

2:28
Авто

В современных бензиновых двигателях внутреннего сгорания часто наблюдается повышенное потребление моторного масла. Эксперты портала njcar. ru составили рейтинг из 25 легковых автомобилей, у которых отмечен наибольший расход смазки. Интересно, что большинство таких автомобилей производятся немецким концерном Volkswagen и его подразделениями, такими как Skoda и Audi.

Составлен ТОП-25 автомобилей с самым большим расходом масла
Фото: openverse.org by tomraven is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

В этом списке лидируют турбированные двигатели серии EA888 от VW с объемом 1,8 или 2,0 литра. Они устанавливаются в различные модели автомобилей концерна, включая Audi A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, а также Volkswagen Golf, Tiguan, Passat, Jetta, а также Skoda Yeti, Superb и Octavia.

Среди моделей Audi наибольшие проблемы с расходом масла возникают у мотора EA837 объемом 3,0 литра, выпущенного в 2008 году. Это связано с износом внутренней поверхности цилиндров и образованием отложений на поршневых кольцах.

Еще одним немецким производителем, сталкивающимся с увеличенным расходом масла, является BMW с моторами серий N45 и N46. Например, модели BMW 3-й серии и 1-й серии с этими моторами начинают проявлять повышенное потребление масла после пробега около 70-80 тысяч километров.

Даже у японской компании Toyota есть проблемы с увеличенным расходом масла, которые возникают у одного из ее двигателей, устанавливаемых в Toyota Corolla, Toyota Avensis и даже на Pontiac Vibe. Речь идет о моторе объемом 1,8 литра из серии 1ZZ-FE.

В этот список также включены корейские моторы G4KA/G4KD/G4NA, устанавливаемые на автомобили Kia Sportage, Hyundai Tucson, Hyundai Elantra, Kia Soul, Kia Cerato до 2016 года. Эти двигатели становятся подвержены задирам в цилиндрах после пробега от 80 до 100 тысяч километров, что приводит к увеличенному расходу масла.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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