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В ГИБДД назвали 7 предметов в багажнике, за которые оштрафуют и лишат прав

2:33
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Многие водители обычно не обращают внимания на содержимое своего багажника. Однако существуют определенные предметы, перевозка которых может привести к нарушениям и штрафам, вплоть до лишения водительского удостоверения, как сообщил представитель ГИБДД.

В ГИБДД назвали 7 предметов в багажнике, за которые оштрафуют и лишат прав
Фото: openverse.org by brownpau is licensed under CC BY 2.0.

Например, если вы перевозите дрова на своем автомобиле к своему частному дому, вам придется убедить инспектора в том, что эти дрова не являются результатом незаконной вырубки деревьев. Незаконное уничтожение зеленых насаждений влечет административный штраф от 4000 до 5000 рублей для граждан и до 300 000 рублей для юридических лиц.

Также стоит быть осторожным при перевозке негабаритных грузов, которые могут привести к лишению водительских прав, если они закрывают государственный регистрационный номер. В этом случае водителя могут оштрафовать на 5000 рублей или лишить прав на период до трех месяцев, сообщает njcar.ru.

Если груз выступает за габариты автомобиля более чем на 1 м вперед и на 0,4 м сбоку, его необходимо обозначить соответствующими опознавательными знаками. В случае отсутствия такой маркировки водитель может быть оштрафован на сумму от 1500 до 2000 рублей, либо лишен прав на срок от 2 до 4 месяцев.

Согласно статье 256 УК РФ, незаконный вылов рыбы и ее перевозка в транспортном средстве влекут штраф до 300 тысяч рублей. Туши животных, перевозимые в багажнике, также привлекут внимание инспектора. Охотнику необходим охотничий билет и разрешение на добычу дичи, а нарушение сроков охоты подразумевает штраф от 30 000 до 50 000 рублей.

Перевозка в собственном автомобиле алкогольной продукции, например, самодельного вина в объеме более 10 литров, может повлечь за собой штраф от 3 000 до 5 000 рублей в соответствии со статьей 14.17.2 КоАП.

И, наконец, выкапывание елки в лесу и ее перевозка в машине для посадки дома может быть наказано штрафом от 20 000 до 40 000 рублей согласно статье 8.28 Кодекса об административных правонарушениях за незаконный вывоз деревьев и кустарников из леса.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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