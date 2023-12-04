Автоэксперт Балабас рассказал, как быстро отогреть замерзший за ночь автомобиль

Вода комнатной температуры может помочь быстрее привести автомобиль, покрытый снегом и наледью за ночь, в пригодное для вождения состояние. Однако водителям следует быть внимательными при "прогреве" своих машин утром, чтобы избежать повреждений дверей, капота и багажника из-за скопившегося льда в щелях. Выбор парковочного места также играет важную роль, сообщает Общественная Служба Новостей.
Автоэксперт портала kolesa.ru, Евгений Балабас, подчеркивает, что заснеженные дороги не должны быть причиной отказа от вождения. Временный отказ от поездок в сильные снегопады может привести к потере технического опыта. По его мнению, важно продолжать движение, включая самостоятельную очистку парковочных мест от снега.
Балабас отмечает особенности вождения зимой, подчеркивая важность поддержания навыков в экстремальных условиях. Он рекомендует владельцам машин избегать "залезания мордой в сугроб", чтобы избежать повреждения бамперов и радиаторов. Наледь в щелях дверей, багажника и капота также представляет опасность.
Балабас советует водителям знать конструктивные особенности своего автомобиля, чтобы избежать повреждений при открытии дверей или капота. Он рекомендует осторожно очищать машины от снега и наледи, используя комнатную температуру воды при необходимости. Это помогает избежать повреждений от сильных перепадов температур.
Балабас подчеркивает, что бутылка с водой комнатной температуры может быстро помочь привести автомобиль в работоспособное состояние после ночи на морозе. Однако следует избегать использования слишком горячей воды, чтобы предотвратить повреждение стекол.
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