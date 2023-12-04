Автоэксперт Балабас рассказал, как быстро отогреть замерзший за ночь автомобиль

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Вода комнатной температуры может помочь быстрее привести автомобиль, покрытый снегом и наледью за ночь, в пригодное для вождения состояние. Однако водителям следует быть внимательными при "прогреве" своих машин утром, чтобы избежать повреждений дверей, капота и багажника из-за скопившегося льда в щелях. Выбор парковочного места также играет важную роль, сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Автоэксперт портала kolesa.ru, Евгений Балабас, подчеркивает, что заснеженные дороги не должны быть причиной отказа от вождения. Временный отказ от поездок в сильные снегопады может привести к потере технического опыта. По его мнению, важно продолжать движение, включая самостоятельную очистку парковочных мест от снега.

Балабас отмечает особенности вождения зимой, подчеркивая важность поддержания навыков в экстремальных условиях. Он рекомендует владельцам машин избегать "залезания мордой в сугроб", чтобы избежать повреждения бамперов и радиаторов. Наледь в щелях дверей, багажника и капота также представляет опасность.

Балабас советует водителям знать конструктивные особенности своего автомобиля, чтобы избежать повреждений при открытии дверей или капота. Он рекомендует осторожно очищать машины от снега и наледи, используя комнатную температуру воды при необходимости. Это помогает избежать повреждений от сильных перепадов температур.

Балабас подчеркивает, что бутылка с водой комнатной температуры может быстро помочь привести автомобиль в работоспособное состояние после ночи на морозе. Однако следует избегать использования слишком горячей воды, чтобы предотвратить повреждение стекол.