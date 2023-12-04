Продажи новых автомобилей за 11 месяцев в России выросли на 59%

По итогам 11 месяцев 2023 года продажи новых автомобилей на российском авторынке увеличились до 1,17 млн. штук. Они показали рост относительно 2022 года. 49,5% от всего объема реализованных автомобилей пришлось на российские марки.
Минпромторг сообщает, что продажи легковых машин за 11 месяцев этого года выросли на 60% — до 938 600 машин, а легкие коммерческие модели продавались на 35% лучше. Как сообщает министерство, на рынке было реализовано 92 300 экземпляров. Продажи грузовых автомомбилей выросли на 82% — до 128 100 единиц. Продажи автобусов показали рост на 24%, до 15 600 транспортных средств. Спрос на электрокары вырос до 12 800 реализованных машин.
Лидером продаж в сегменте легковушек стала LADA Granta. Также в тройку лидеров вошли Haval Jolion и LADA Niva. Среди легких коммерческих моделей наибольшим спросом пользовались автомобили ГАЗ. Среди грузовиков на первом месте находится КамАЗ.
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