Nissan вернется на российский рынок под другим брендом

Your browser does not support the audio element.

Скоро на российском рынке появятся две новые внедорожные модели — Oting Paladin и Dongfeng Paladin, произведенные в Китае. Эти автомобили, представляющие собой аналоги популярного Nissan X-Terra, производятся совместным предприятием Dongfeng и Nissan в Китае. Они базируются на платформе Nissan Navara, имеют рамную конструкцию, полный привод и вместительный семиместный салон.

Фото: openverse by The original uploader was Brownings at English Wikipedia. is licensed under CC BY-SA 3.0