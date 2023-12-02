Nissan вернется на российский рынок под другим брендом

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Скоро на российском рынке появятся две новые внедорожные модели — Oting Paladin и Dongfeng Paladin, произведенные в Китае. Эти автомобили, представляющие собой аналоги популярного Nissan X-Terra, производятся совместным предприятием Dongfeng и Nissan в Китае. Они базируются на платформе Nissan Navara, имеют рамную конструкцию, полный привод и вместительный семиместный салон.

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Oting и Dongfeng Paladin превосходят конкурентов, таких как Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport, по размерам, но уступают им по мощности двигателя. В отличие от Nissan X-Terra с дизельными двигателями, китайские внедорожники оснащены бензиновым турбомотором Mitsubishi объемом 2,0 литра. Важным отличием является также использование восьмиступенчатой автоматической коробки передач, в то время как у Nissan — семиступенчатая.

Хотя точные цены не объявлены, ожидается, что китайские модели будут более доступными по сравнению с японским аналогом, что может привлечь внимание российских автолюбителей. В контексте новостей также отмечено, что Nissan планирует запустить производство аккумуляторных электрических версий Qashqai и Juke на заводе в Англии.

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