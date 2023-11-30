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Водители составили ТОП-7 способов очистки салона автомобиля

2:03
Авто

Рано или поздно каждый владелец автомобиля сталкивается с необходимостью проведения химчистки салона своего транспортного средства. Неважно, будет ли это самостоятельное мероприятие или обращение за помощью в специализированном сервисе. Химчистка салона придает автомобилю чистоту и в значительной степени восстанавливает его первоначальный вид.

Водители составили ТОП-7 способов очистки салона автомобиля
Фото: openverse.org by motorblog is licensed under CC BY 2.0.

Наполните небольшую миску обычным пищевым уксусом и оставьте ее в салоне на ночь.

Уксус, как отличный адсорбент, поглотит неприятные запахи. При необходимости повторяйте процедуру несколько ночей подряд до полного исчезновения запаха.

Разместите небольшие контейнеры с активированным углем в разных углах салона на ночь.

Этот метод особенно эффективен при стойком запахе табака в автомобиле. Повторяйте процесс несколько ночей подряд при необходимости.

Используйте спелое яблоко, вырезанное на несколько дней.

Яблоко хорошо поглощает неприятные запахи, включая запах от сигарет. После высыхания фрукта запах исчезнет из салона.

Зерновой кофе грубого помола также может помочь избавиться от запаха сигаретного дыма в автомобиле.

Разместите кофе в открытых контейнерах или в маленьких мешочках и распределите их по салону. Через несколько дней неприятный запах исчезнет.

Если обивка кресел имеет неприятный запах, посыпьте ее пищевой содой на ночь, а утром удалите порошок пылесосом.

Это поможет избавиться от запаха и очистит ткань от загрязнений.

Используйте стручки ванильной фасоли на ватных шариках для создания приятного аромата в салоне.

Разместите их в разных углах автомобиля и дайте время для распространения аромата.

Воспользуйтесь песком для кошачьих туалетов, оставив его в глубокой емкости в салоне на ночь.

Этот песок является отличным адсорбентом для неприятных запахов.

 

КАК ОЧИСТИТЬ САЛОН АВТО (дешево, быстро, качественно)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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