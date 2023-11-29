Автоэксперты назвали условия для снижения цен на автомобили в 2024 году

После ухода из страны европейских и японских марок автомобилей российский авторынок полностью изменился. Россияне уже смирились с постоянным повышением цен на любые машины — будь то отечественные или зарубежные. Тем не менее, эксперты прогнозируют скорое снижение цен в данной области. Об этом сообщает "Аргументы и факты".

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По данным аналитиков, в 2023 году цены на автомобили выросли на 8-18%. По мнению автоблогера Сергея Логинова, это непосредственно связано с нестабильностью валютного курса. Своё мнение аналитик аргументирует тем, что курс рубля понижается в моменте. Так что следует ожидать и снижения цен на зарубежные товары, в числе которых и автомобили.

"Многое зависит от курса доллара. Если он опустится до 80 рублей, то начнутся массовые закупки китайских автомобилей. По логике, следует ожидать снижения цен. Но грандиозного не будет", — считает автоэксперт.

Тем не менее, вряд ли можно ожидать понижения спроса на авто в краткосрочной перспективе. Вероятнее всего, пока что цены всё-таки будут понижаться, однако, по мнению Логинова, повышение будет небольшим.

Так или иначе, как будут обстоять дела на самом деле, покажет 2024 год.