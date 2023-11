После ухода из страны европейских и японских марок автомобилей российский авторынок полностью изменился. Россияне уже смирились с постоянным повышением цен на любые машины — будь то отечественные или зарубежные. Тем не менее, эксперты прогнозируют скорое снижение цен в данной области. Об этом сообщает "Аргументы и факты".

Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0