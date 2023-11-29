Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Курске мошенница присвоила 1,5 миллиона рублей, собранных волонтёрами для бойцов Донбасса
Гуф опубликовал видео, в которых пытается вломиться в дом Юлии Королевой и их дочери на Пхукете
ЦИАН: цены на вторичное жилье в России могут снизиться на 12% в следующем году
Alzheimer's & Dementia: доброжелательные экстраверты меньше подвержены деменции
Блинкен опроверг усталость НАТО от Украины
Минобороны: под контроль ВС России перешёл посёлок Артёмовское, улучшено положение на передовой
По наводке спецназа авиация РФ ударила по скоплению сил ВСУ у Авдеевки
Эксперт по фэншуй Мария Истомина рассказала, как выбрать мебель в дом
Хирург Дробязго: наследственность и острая инфекция могут привести к отрыву тромба

Автоэксперты назвали условия для снижения цен на автомобили в 2024 году

Авто

После ухода из страны европейских и японских марок автомобилей российский авторынок полностью изменился. Россияне уже смирились с постоянным повышением цен на любые машины — будь то отечественные или зарубежные. Тем не менее, эксперты прогнозируют скорое снижение цен в данной области. Об этом сообщает "Аргументы и факты".

Автоэксперты назвали условия для снижения цен на автомобили в 2024 году
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По данным аналитиков, в 2023 году цены на автомобили выросли на 8-18%. По мнению автоблогера Сергея Логинова, это непосредственно связано с нестабильностью валютного курса. Своё мнение аналитик аргументирует тем, что курс рубля понижается в моменте. Так что следует ожидать и снижения цен на зарубежные товары, в числе которых и автомобили.

"Многое зависит от курса доллара. Если он опустится до 80 рублей, то начнутся массовые закупки китайских автомобилей. По логике, следует ожидать снижения цен. Но грандиозного не будет", — считает автоэксперт.

Тем не менее, вряд ли можно ожидать понижения спроса на авто в краткосрочной перспективе. Вероятнее всего, пока что цены всё-таки будут понижаться, однако, по мнению Логинова, повышение будет небольшим.

Так или иначе, как будут обстоять дела на самом деле, покажет 2024 год.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур

На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.

Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
ВНИИ ГОЧС: шторм может обрушиться на 15 регионов России
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Пятеро мобилизованных россиян отказались ехать в зону СВО и сбежали из части
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Европа пригласила РФ на диалог в рамках ОБСЕ. Что Лавров скажет Западу? Любовь Степушова Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров Сербы Косова хотят голосовать на парламентских выборах, Приштина против Михаил Плисюк
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Русским приготовили ловушку: "Это как "Минск", только без "Минска"
Военкор Евгений Лисицын рассказал, что у Клещеевки иностранные наёмники массово сдаются в плен с обморожениями
Военкор Евгений Лисицын рассказал, что у Клещеевки иностранные наёмники массово сдаются в плен с обморожениями
Последние материалы
ЦИАН: цены на вторичное жилье в России могут снизиться на 12% в следующем году
Alzheimer's & Dementia: доброжелательные экстраверты меньше подвержены деменции
Блинкен опроверг усталость НАТО от Украины
Минобороны: под контроль ВС России перешёл посёлок Артёмовское, улучшено положение на передовой
По наводке спецназа авиация РФ ударила по скоплению сил ВСУ у Авдеевки
Эксперт по фэншуй Мария Истомина рассказала, как выбрать мебель в дом
Хирург Дробязго: наследственность и острая инфекция могут привести к отрыву тромба
Россия договорилась с Белоруссией о совместной помощи Донбассу
Гуф признался, что бывшая жена запросила слишком большие алименты
Врач Павлова составила список полезных привычек для щитовидной железы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников